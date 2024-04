Paura in città: uomo in motorino scaraventato sotto un camion VIDEO

Evitata la tragedia

BANGALORE, INDIA – Uomo in motorino scaraventato sotto un camion. Ma in che modo? Un evento al cardiopalma si è verificato nelle affollate strade di Bangalore. Un tranquillo giro in motorino ha preso una svolta drammatica per un cittadino locale quando è stato catapultato nell’occhio del ciclone a causa di un inaspettato incontro con un toro.

Dal motorino, scaraventato sotto un camion: l’attacco del toro

Il protagonista dell’incidente, un uomo che stava pacificamente percorrendo il suo tragitto quotidiano in motorino, si è trovato faccia a faccia con il destino quando un toro, sotto la guida di una donna che tentava di controllarlo con una corda, ha deciso di cambiare improvvisamente direzione. In un attimo di pura forza bruta e imprevedibilità, l’animale si è scagliato contro l’uomo in motorino, spingendolo direttamente sotto un camion che si avvicinava.

In un momento che sembrava preludere a un tragico esito, il destino ha avuto un altro piano. Il conducente del camion, dimostrando riflessi fulminei e un’incredibile presenza di spirito, è riuscito a fermare il veicolo giusto in tempo. Grazie alla sua prontezza, il potenziale disastro è stato evitato, e l’uomo in motorino è emerso dall’incidente scosso ma, fortunatamente, illeso.



TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE