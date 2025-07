Uomo scomparso da Lercara Friddi, l’appello del sindaco

Di lui non si hanno più notizie dal 14 luglio

Un uomo di 41 anni, Domenico Scaglione, è scomparso da Lercara Friddi, in provincia di Palermo. Di lui non si hanno più notizie da lunedì 14 luglio quando si è allontanato da casa. Il sindaco Luciano Marino ha lanciato un appello urgente alla popolazione e a chiunque possa fornire informazioni utili.

Nessuna certezza sul suo abbigliamento

Domenico Scaglione è alto circa 1,78 m ed è una persona fragile. Non si sa con certezza come fosse vestito al momento della scomparsa ma, come fa sapere il primo cittadino, potrebbe indossare una maglietta e un pantalone di tuta.

Scomparso da Lercara Friddi, l’appello del sindaco

Luciano Marino ha chiesto ai propri concittadini di condividere il suo appello: “Ogni aiuto è importante”. “Chiunque lo avesse visto o avesse informazioni utili, vi prego di contattarmi immediatamente o di avvisare i carabinieri”, ha aggiunto.