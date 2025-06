Al via UrbanCatFest: Catania celebra arte digitale, musica e sostenibilità

Inaugurata l''edizione "zero" del festival

CATANIA – Prende il via con l’edizione “0” UrbanCatFest, un nuovo festival multidisciplinare che promette di animare la città intrecciando arte digitale, cinema, musica, performance, mostre, teatro e sostenibilità. Cuore pulsante della manifestazione è lo storico Palazzo Scammacca del Murgo, già fulcro della creatività catanese, mentre il gran finale è previsto alla Tenuta La Martina di Biancavilla.

Un vernissage digitale inaugura il festival

La prima serata di UrbanCatFest, con ingresso libero, si è tenuta domenica 15 giugno a Palazzo Scammacca del Murgo. L’evento inaugurale ha visto il vernissage di #impressionismodigitale dell’artista Giuseppe Vizzini, noto anche come zziny_paint, a cura di Iolanda Mariella e Giuseppe Ricciardi. L’atmosfera è stata ulteriormente arricchita da un dj set di Floriana Grasso, che ha accompagnato il pubblico nella scoperta delle nuove frontiere dell’arte digitale.

Le opere di #impressionismodigitale rimarranno in allestimento presso il teatro e il cortile di Palazzo Scammacca del Murgo, in piazza Scammacca 1 a Catania, fino al 5 luglio. Saranno visitabili dal giovedì alla domenica, dalle ore 18 alle 23.

Gran finale tra arte e sostenibilità a Biancavilla

Il finissage del festival è fissato per il 6 luglio e si sposterà alla Tenuta La Martina di Biancavilla, proprietà di Arturo Mannino. Questo luogo non è stato scelto a caso: la Tenuta si distingue per l’adozione di tecniche alternative di coltivazione sostenibile, creando un connubio perfetto tra arte e rispetto per l’ambiente.

L’evento di chiusura vedrà un nuovo allestimento delle opere di #impressionismodigitale e sarà un’occasione per festeggiare insieme “la festa”, celebrando i tre anni di attività di Casa Cape soda bar, partner dell’iniziativa. La direzione artistica di UrbanCatFest è curata da Giuseppe Vizzini, che ha ideato questo format innovativo per la città di Catania.