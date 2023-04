Usa, arrestata dall’Fbi la talpa del Pentagono: è un aviere di 21 anni

L'identità del 21enne è stata svelata dal New York Times

1' DI LETTURA

WASHINGTON – L’Fbi ha arrestato la presunta talpa dei Pentagon leaks: Jack Teixeira, un 21enne dell’intelligence della Guardia nazionale aerea del Massachusetts. In calzoncini corti e t-shirt è stato costretto a consegnarsi fuori da casa sua avanzando all’indietro con le mani sulla nuca, mentre alcuni agenti gli puntavano le armi protetti da un blindato.

A svelare l’identità del 21enne è stato il New York Times che l’ha identificato attraverso il suo profilo sulla piattaforma e altri dettagli digitali, come l’interno della sua casa d’infanzia – postata sui social in foto di famiglia – che coincidono con quelli ai margini delle foto dei documenti classificati fatti trapelare.

La madre di Teixeira, Dawn, ha confermato l’arruolamento del figlio in quel reparto e ha riferito che di recente ha lavorato di notte in una base a Cape Cod, cambiando numero di telefono negli ultimi giorni.