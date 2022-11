Usa, Trump pensa alla ricandidatura “per rendere questo Paese di nuovo glorio”

Migliaia di persone hanno invocato Trump mostrando magliette con scritto "2024"

1' DI LETTURA

ROMA – “Nel 2020 ho ricevuto più voti di qualsiasi altro presidente nella storia”, ha detto l’ex presidente. “Ma per rendere questo Paese di nuovo glorioso dovrò probabilmente farlo di nuovo”. Sono queste le parole di Donald Trump che fanno pensare a una prossima ricandidatura dell’ex presidente degli Stati Uniti alla carica lasciata con l’elezione di Joe Biden.

Trump in questi giorni gira per l’America sostenendo i candidati nelle elezioni di metà mandato per il Senato. Il clima a Miami, dove il tycoon ha parlato, è stato festoso: migliaia di persone hanno invocato Trump mostrando magliette con scritto “2024”, anno delle prossime presidenziali.

Trump ha puntato al voto degli ispanici. Ha così chiesto se tra le migliaia di persone presenti al comizio ci fossero ispanici, e la folla gli ha risposto con un boato di “yes”. Poi è partito il grido “We love you”. “Anch’io – ha risposto Trump – vi amo”. “E molti ispanici – ha aggiunto – stanno abbracciando il nostro movimento anche nella matta New York”.