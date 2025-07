La vacanza macabra di una coppia in Spagna

Un soggiorno tra le colline della Ribeira Sacra, nel cuore della Galizia, si è trasformato in un caso social da milioni di visualizzazioni. Una coppia in vacanza a Ourense, al momento dell’arrivo nella casa presa in affitto, ha fatto una scoperta davvero inaspettata: la finestra della camera da letto si affacciava su un cimitero.

Camera con vista cimitero: “I vicini non daranno fastidio”

L’inquadratura era eloquente: tombe ben visibili e silenzio irreale. L’apparente “inconveniente”, però, non ha turbato minimamente i due turisti. Con grande spirito ironico, la coppia ha deciso di documentare la scena sui social. Uno dei due ha commentato: “È una bella casa e i vicini non daranno fastidio”.

“Prima notte in una specie di monastero nel comune di Ribeira Sacra. Ora capisco perché la prenotazione non è rimborsabile. Voto 10 per la tranquillità”, ha aggiunto nella didascalia che accompagna il video condiviso su TikTok.

@pascualelsuper Primera noche en una especie de monasterio en el Concello de la Rivera Sacra (Orense). Ahora entiendo porqué la reserva no es reembolsable. Un 10 en tranquilidad. ♬ sonido original – Pascual el súper

La clip ha registrato un boom di visualizzazioni e innescato una valanga di commenti tra sarcasmo e black humor. In tanti hanno sottolineato la “vista eterna”, altri hanno celebrato l’assoluta quiete dell’alloggio. Alcuni si sono chiesti se il prezzo fosse “da brividi” oppure competitivo.

La vicenda conferma come un dettaglio bizzarro – e in questo caso un po’ macabro – possa bastare per catalizzare l’attenzione del web, trasformando una semplice vacanza in un piccolo caso di costume digitale.

