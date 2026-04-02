La segnalazione di Anas

PALERMO – Durante l’esodo di Pasqua sulla rete Anas Sicilia sono previsti spostamenti di autoveicoli verso le località turistiche, verso le aree metropolitane di Palermo e Catania, le città d’arte e i siti culturali. Le destinazioni più gettonate dai turisti saranno però quelle marittime.

Pasqua, l’alert di Anas in Sicilia

Sulla rete Anas Sicilia, la società si attende “un incremento dei volumi di traffico fra oggi pomeriggio, giovedì 2 aprile, e l’intera giornata di domani. Questo per via degli spostamenti in entrata e in uscita dalle grandi città.

Le autostrade e le strade più a rischio

Un incremento degli spostamenti è previsto anche nel Lunedì dell’Angelo, soprattutto verso mete di breve percorrenza per gite fuori porta. “L’intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari Anas come le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo, la Tangenziale di Catania, la Catania-Siracusa e l’itinerario Palermo-Agrigento”, spiegano da Anas. Per i rientri verso le grandi città il traffico si concentrerà lungo le maggiori direttrici tra martedì 7 e mercoledì 8 aprile.

I consigli di Anas per non restare imbottigliati

Per favorire gli spostamenti, la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa venerdì 3 aprile dalle 14 alle 22, sabato 4 aprile dalle 9 alle 16, domenica 5 e lunedì 6 aprile dalle 9 alle 22. In vista del controesodo, nella giornata di martedì 7, il blocco sarà in vigore dalle 9 alle 14.

Durante le festività sarà aumentata la sorveglianza e garantita la presenza ininterrotta dei dipendenti Anas con risorse in turnazione fra personale tecnico e di esercizio. Inoltre, saranno impiegate maggiori unità nelle Sale Operative Territoriali di Palermo e Catania.