Valderice, morto un sub di origini palermitane

Immediato l'intervento del 118, ma non c'è stato nulla da fare.

TRAPANI – Un sub di origine palermitane è morto oggi mentre era immerso nelle acque antistanti la costa della frazione di Bonagia (Valderice). A dare l’allarme sono stati altri sub che erano con lui. Erano immersi a circa un miglio dal porticciolo di Bonagia. Lo hanno portato a galla e messo sull’a loro imbarcazione. Immediato l’intervento del 118 ma purtroppo l’uomo in porto è giunto senza vita, non c’è stato nulla da fare, fatale il malore che lo ha colto durante l’immersione. La Procura ha aperto una indagine delegando gli accertamenti alla Guardia Costiera.

Aggiornamento 18.08 – L’uomo che ha perso la vita si chiama Fernando Scalici, aveva 65 anni.