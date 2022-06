Valledolmo, eletto il sindaco prima dello spoglio

Conti festeggia: "L'elettorato ha risposto bene al nostro appello"

VALLEDOLMO (PA) – A Valledolmo, comune del Palermitano, si conosce già il sindaco. Si tratta di Angelo Conti, eletto alle 18, quando è stato raggiunto il quorum. Conti, era l’unico candidato e attendeva solo il raggiungimento del quorum per festeggiare l’elezione.

A Valledolmo, paese di 3.300 abitanti, si attendeva con ansia il raggiungimento di almeno 1.403 elettori, a metà dei 2.805 aventi diritto. Il tetto del 50% è stato abbondantemente superato quando ancora le operazioni di voto non si erano concluse.

Ora lo spoglio, che inizierà a breve, dovrà verificare se è stato superato anche il quorum dei voti validi. Anche in questo caso devono essere almeno la metà più uno di quelli espressi. Non sono considerate valide le schede bianche e nulle. Angelo Conti però è tranquillo: “L’elettorato ha risposto bene al nostro appello. Non dovrebbero quindi esserci sorprese“.