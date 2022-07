Valverde, Caggegi si dimette da vicesindaco

La decisione comunicata in una nota dell'amministratore: "Ma continuerò da cittadino l'impegno verso la città"

CATANIA – Ha annunciato le proprie dimissioni da vicesindaco di Valverde Domenico Caggegi, storico amministratore e assessore del Comune etneo. La decisione, spiego lo stesso Caggegi in una nota, è legata alla “presenza nella compagine amministrativa di soggetti terzi rispetto all’iniziale progetto”.

Il testo della nota di Caggegi

Oggi mio malgrado ho scelto di dimettermi dall’incarico di assessore e vicesindaco del Comune di Valverde al fine di tutelare, ancora una volta, la mia comunità e i mie cittadini.

Una decisione che mi sono trovato costretto ad assumere per la presenza da qualche tempo nella compagine amministrativa di soggetti terzi, rispetto all’inziale progetto amministrativo, portatori di aspettative non coincidenti con quelle che, da anni, hanno animato il mio impegno per Valverde e per i Valverdesi.

Avevo di buon grado accettato di lasciare l’incarico di consigliere comunale, nonostante le 609 preferenze acquisite che mi ponevano come il Consigliere Comunale più votato nella storia dell’Ente, poiché ho sempre ritenuto di anteporre gli interessi dei miei cittadini a quelli personali e di appartenenza politica.

Una volontà e un impegno che quotidianamente, anche a rischio di apparire troppo esposto e di essere criticato, ho mantenuto proprio per l’amore che nutro verso la mia città. Scelta che intendo, ribadire, anche oggi, con queste mie dimissioni dalla carica di amministratore locale ma non già, come naturale e ovvio, dal ruolo di cittadino impegnato a tutelare, migliorare e servire la propria comunità.

Ed infatti preferisco oggi continuare il mio impegno verso la Città che amo, esclusivamente finalizzato a perseguire il bene di Valverde e dei Valverdesi, libero da possibili condizionamenti di appartenenza a percorsi che non condivido e non apprezzo poiché distanti dal mio modo di sentire e di agire.