Vandali e movida: imbrattate le saracinesche di Palazzo Gangi – FOTO

Lo sfregio nella notte. Residenti e commercianti esasperati

PALERMO – Caos e risse nella notte, centinaia di bottiglie e rifiuti abbandonati per terra al mattino. In piazza Croce dei Vespri, nel cuore del centro storico, residenti e commercianti assistono oggi all’ennesimo scempio: le saracinesche e i muri esterni dello storico Palazzo Gangi sono stati completamente imbrattati. La scoperta stamattina, dopo un’altra notte caotica e fuori controllo della movida palermitana.

Bombolette spray anche sui muri

“Oltre al frastuono, alla musica diffusa senza limiti e alla sporicizia, oggi abbiamo trovato anche questa sorpresa”, dicono i residenti. I vandali sono entrati in azione con delle bombolette spray, lasciando il segno su ogni saracinesca del prezioso palazzo.

Scempio al Palazzo Gangi de “Il Gattopardo”

I suoi saloni hanno ospitato il ballo di Claudia Cardinale e Burt Lancaster, nel film “Il Gattopardo” di Luchino Visconti, dando vita ad una scena diventata famosissima e col tempo, iconica. Già ad agosto, alcune ragazze avevano imbrattato con lo stesso metodo alcuni angoli esterni del palazzo: “Ma stavolta si è superato il limite – dice chi abita in zona -, si tratta di uno sfregio enorme, risultato dell’ennesima notte senza controlli. nei mesi scorsi è persino stata imbrattata la Croce dei Vespri, che dà il nome alla piazza. Siamo esasperati”.

“Esasperati, non sappiamo più cosa fare”

Un sentimento condiviso dalla principessa Carine Vanni Calvello Mantegna di Gangi, che ha recentemente raccontato a LiveSicilia il suo stato d’animo di fronte agli episodi preoccupanti che si verificano nella piazza su cui si affaccia il suo palazzo, un gioiello che ha reso Palermo celebre in tutto il mondo.

“Siamo esasperati, strastufi, ma lo sono tutti quelli che vivono il centro storico – ha detto –. Tenere in piedi questo palazzo, estremante importante in Italia e in Europa, con tutti arredi originali, è complicato. Lo facciamo con le nostre forze da 30 anni, lavoriamo a regola d’arte, senza aiuti. Tutto intorno è degrado, pericolosità, paghiamo le conseguenze delle politiche assurde di tutti i sindaci che hanno amministrato la città”.