 Vandali in azione alla scuola Montessori Mascagni di Catania
La denuncia del consigliere del V Municipio, David Ferlito
A SAN LEONE
di
CATANIA – Ignoti si sono introdotti all’interno dell’istituto Montessori Mascagni di via Bainsizza nel quartiere popolare San Leone, a Catania. Entrando da una finestra, hanno vandalizzato ogni cosa.

Hanno distrutto armadi, materiali didattici e documentazione cartacea. Devastati registri, lavoretti natalizi e i lavori realizzati in occasione dell’open day. A denunciare l’accaduto, dopo la segnalazione di alcuni genitori, è stato il consigliere del V Municipio, David Ferlito.

Nei mesi scorsi a essere stato preso di mira è stato un altro istituto, la scuola Pestalozzi nella zona del Villaggio Sant’Agata, nella quale un incendio doloso ha interamente distrutto la biblioteca.

