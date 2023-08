Varchi: “La movida di Palermo sarà regolamentata non contrastata”

Il vice sindaco ha partecipato al comitato per la sicurezza voluto dal prefetto

PALERMO – “Azioni di sistema, grazie alla sinergia con il prefetto di Palermo Cucinotta e le forze dell’ordine, mirate all’incremento della sicurezza, al contrasto dei fenomeni di abusivismo e al controllo delle somministrazioni”. Così il vice sindaco e assessore alla Legalità Carolina Varchi che oggi ha partecipato, insieme all’assessore alla Rigenerazione urbana Maurizio Carta e con il sindaco Roberto Lagalla in collegamento, al Comitato di ordine e sicurezza che si è tenuto in Prefettura, facendo riferimento alle azioni di contrasto sulla mala-movida che verranno messe in campo nei prossimi giorni.

“Questa amministrazione sul tema della movida non ha mai abbassato la guardia e, fin dall’insediamento, ha avviato delle azioni di sistema, dei servizi straordinari su luoghi che danno origine alla cosiddetta mala-movida“.

Stupro di Palermo, il prefetto: “Giro di vite su movida e locali abusivi

Il vice sindaco sa che dopo l’episodio di violenza subita da una giovane qualcosa dovrà certamente cambiare: “Noi riteniamo che la movida vada regolamentata, non contrastata perché rappresenta un segmento importante delle attività produttive della città. Però, certamente per la sicurezza degli avventori, dei cittadini e degli stessi esercenti che operano nel rispetto delle regole, la movida va regolamentata in maniera ancora più incisiva e questo è ciò che è emerso nelle varie riunioni fino al comitato di oggi e dai servizi straordinari che ne sono derivati. Ulteriori servizi aggiuntivi saranno predisposti nei prossimi giorni e il Comune valuterà se dai controlli in determinate zone della città dovessero emergere problemi specifici e, in quel caso, adotteremo delle misure particolari”.

“Sul tema dei cantieri – ha concluso il vice sindaco – avvieremo, grazie alla collaborazione strategica con la Prefettura, un censimento, nonostante questa amministrazione abbia già avviato e chiuso alcuni lavori con evidente ristoro anche per la viabilità cittadina. Quindi, il Comune è già all’opera sotto questo punto di vista”.