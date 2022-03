Varchi: “No all’accordo Orlando-Draghi sulle spalle dei palermitani”

“Questo avrebbe come obiettivo quello di salvare gli attuali amministratori dalle loro responsabilità“

PALERMO – “Circola in queste ore una bozza di accordo che Draghi e Orlando dovrebbero sottoscrivere e che avrebbe come unico obiettivo quello di salvare gli attuali amministratori palermitani dalle loro responsabilità scaricando sui cittadini, con un aumento incontrollato delle tasse, e sulla prossima amministrazione, vincolata per 5 anni al rispetto dell’accordo, i loro disastri. Mi rivolgo al centrodestra che oggi governa con Draghi: si deve impedire la stipula di questo accordo che non ha nemmeno il via libera degli uffici competenti“. A dichiararlo è Carolina Varchi, candidata a sindaco di Palermo con Fratelli d’Italia.

“Orlando e i suoi – ha continuato la Varchi – stanno facendo una forzatura gravissima e tutti i palermitani devono saperlo. Alle 14.30 farò una diretta sui miei canali social per spiegare come la sinistra palermitana è pronta a svendere il nostro futuro dopo aver portato Palermo al dissesto”.