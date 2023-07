Varchi: “Zes per il Sud Italia sarebbe una svolta epocale”

“La decontribuzione consentirebbe di dare certezze a lavoratori e imprese e di rilanciare il tessuto economico e sociale“

PALERMO – “La proposta, avanzata questa mattina a Bruxelles dal ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, di istituire un’unica Zona Economica Speciale per l’intero Sud Italia e iniziare un confronto per rendere strutturale la misura ‘Decontribuzione Sud’ rappresenta una svolta epocale nella gestione delle misure a favore del Mezzogiorno. Grazie alla sua proposta, accolta con favore dalla vicepresidente della Commissione Ue con delega alla concorrenza, Margrete Vestager, il Mezzogiorno viene messo al centro delle dinamiche europee“. A dichiararlo è Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile per le politiche del Mezzogiorno.

“La decontribuzione consentirebbe, infatti, di dare certezze a lavoratori e imprese e di rilanciare il tessuto economico e sociale di un’area che ha grandissime prospettive e potenzialità di sviluppo ancora inespresse. Grazie al ministro Fitto – ha concluso la deputata – per l’impegno per il Sud e il lavoro straordinario che sta facendo in Europa”.