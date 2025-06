Vasto incendio a Caltanissetta: impegnati elicottero e un canadair

Sul campo vigili del fuoco e corpo forestale

CALTANISSETTA – Da ore i vigili del fuoco e gli uomini del corpo forestale sono impegnati nello spegnimento di un vasto incendio a Caltanissetta tra la vallata del “Signore della Città” e via Stazzone. A fuoco sterpaglie e macchia mediterranea.

Vasto incendio a Caltanissetta

La densa coltre di fumo sta creando problemi soprattutto alla viabilità a causa della scarsa visibilità. Sul posto è presente anche la polizia. Al momento non è stato necessario evacuare le abitazioni, ma la situazione è monitorata dalle forze dell’ordine.

Oltre ai mezzi di terra è in azione un elicottero ed è stato richiesto anche l’intervento di un Canadair. Sono in arrivo squadre dei vigili del fuoco di Enna. A rendere difficili le operazioni di spegnimento il vento di scirocco e le alte temperature di oggi in città dove si è raggiunta una massima di 36 gradi. (foto di repertorio)