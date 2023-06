VedoLegno, gli occhiali naturali fatti a mano

2' DI LETTURA

L’occhiale in legno VedoLegno è un prodotto completamente Made in Italy, è sintesi di artigianato, natura, moda e tecnologia.

Il designer Sig. Antonio Toffanin che da tantissimi anni lavora il legno, sa che Madre Natura ci ha fornito il materiale più versatile esistente, un materiale che sa sempre rinnovarsi e proporsi in linea con i gusti e le necessità dei tempi.

Le montature sono realizzate in legno lamellare, proveniente direttamente dalla pianta e non da semilavorati e può montare qualsiasi tipo di lente, da sole o da vista.

Ogni singolo pezzo diventa in questo modo, un pezzo d’arte, un pezzo unico d’autore, merito della magia del legno, delle infinite trame e tonalità che ci propone senza trascurare le tecniche di produzione artigianale che garantiscono a prodotto finito robustezza, elasticità, versatilità e bellezza.

VedoLegno occhiali naturali, presenta una vasta gamma di articoli dal design ricercato e raffinato, per i clienti più esigenti in fatto di qualità e di stile nel pieno rispetto della natura.

Il legno è il materiale che per le sue “vibrazioni” più si avvicina, tra i materiali costruttivi al sentire umano.

Forse è per tale motivo che l’occhiale in legno, è in grado di trasmettere a chi lo indossa una sottile sensazione di armonia.

Ma come nasce l’intesa tra VedoLegno e la meravigliosa terra di Sicilia?

Durante un Evento Fashion Show Liberarte realizzato ad Abano Terme, dalla Scuola di Portamento e Bon Ton di Padova e curato dalla regista Dina Mazzucato Schiller (già Tutor di Portamento e Bon Ton a Detto Fatto – Rai Due) Maria Pia, una delle modelle presenti in sfilata, viene notata dal designer Sig. Antonio Toffanin che la sceglie come testimonial per i suoi prodotti occhiali Vedo Legno e da qui inizia la diffusione dell’immagine su cartellonistica e stampa con il volto di Maria Pia modella d’eccezione su tutto il territorio nazionale, inclusa la Sicilia terra madre della stessa.

Le immagini fotografiche e il video, realizzati con professionismo, cura e attenzione nei dettagli, portano così la conoscenza degli occhiali naturali Vedolegno al grande pubblico.

Un grazie particolare alla Dottoressa Elisa Magazzù referente vendite per la Sicilia, alla modella testimonial della campagna stampa e video Maria Pia, alla Scuola di Portamento e Bon Ton di Padova rappresentate da Dina Mazzucato Schiller Fashion Stylist Art Director e Carlo Schiller Fotografo e Videomaker e Veronica Villa Grafic designer per la realizzazione delle immagini e il video rappresentativo dei prodotti VEDOLEGNO che appaiono nel redazionale.

