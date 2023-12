Vela, Palermo-Montecarlo 2024: definite le date, al via le iscrizioni

Novità nel Bando di Regata

PALERMO – Il Circolo della Vela Sicilia, negli ultimi giorni dell’anno ancora in corso, si proietta già al 2024. In programma la 37ma America’s Cup, in calendario a settembre e ottobre a Barcellona, che vedrà il club in prima fila con il suo guidone sulle barche della sfida italiana del Luna Rossa Prada Pirelli Team.

E il 2024 sarà anche l’anno della 19ma edizione della Palermo-Montecarlo che si avvicina al ventennale, le cui date sono ufficiali: la partenza avverrà dal Golfo di Mondello a Palermo martedi 20 agosto, la chiusura con la cerimonia di premiazione sarà a Montecarlo domenica 25 agosto.

Il Bando della Palermo-Montecarlo

Pubblicato anche il Bando di Regata della Palermo-Montecarlo 2024, regata d’altomare organizzata dal Circolo della Vela Sicilia con la collaborazione dello Yacht Club de Monaco e dello Yacht Club Costa Smeralda, sotto l’egida della Federazione Italiana Vela, dell’UVAI (Unione Vela d’Altura Italiana) e dell’IMA (International Maxi Association).

La novità principale nel nuovo Bando è la possibilità per una barca che abbia il doppio certificato di stazza ORC e IRC, di partecipare concorrendo a entrambe le classifiche, mentre negli anni precedenti era necessario sceglierne una.

La pubblicazione del Bando di Regata della 19ma edizione della Palermo-Montecarlo corrisponde a un “click-day”: sul sito della regata completamente rinnovato e ottimizzato, è possibile iscriversi utilizzando l’apposito modulo.

Questo il link al Bando della Regata: https://storage1402.cdn-immedia.net/wp-content/uploads/2023/12/Bando-Pa-Mc-2024-ITA-1.pdf. Questo il link al modulo di pre-iscrizione: https://www.palermo-montecarlo.it

I vincitori dell’edizione 2023

Nell’ultima edizione, nel 2023 che volge al termine, il Trofeo Challenge Angelo Randazzo per il vincitore in tempo compensato è andato a Joy (GBR), “piccolo” JPK 1010 di Dave Butters (Parkstone Yacht Club Poole). Il Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita per il primo sul traguardo in tempo reale, invece, è andato al maxi 100 piedi Black Jack (ex Esimit Europa 2) dell’armatore australiano Peter Hamburg.

La piazza d’onore in tempo reale di Shockwave 3 Prosecco DOC, 90 piedi di Claudio Demartis che ha corso con il guidone del Circolo della Vela Sicilia, timonato da Roberto Ferrarese. Il terzo posto in reale è di Kuka 3, il Coockson 50 di Franco Niggeler.