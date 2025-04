Vela, presentata la IV Rotta dei Florio: 115 miglia tra Palermo e Trapani

Ci saranno circoli nautici del Nord Italia e della Sicilia Orientale

Ultime ore per mettere a punto le barche e poi partenza venerdì 2 maggio alle ore 10.00 da Mondello per la IV edizione de La Rotta dei Florio. La regata velica di 115 miglia lungo la costa tra Palermo e Trapani è stata presentata nella sede di Casa Florio ai “Quattro Pizzi” all’Arenella dagli organizzatori del club Roggero di Lauria. Il circolo si avvarrà della collaborazione della Lega Navale Trapani.

A fare gli onori di casa nel presentare l’evento, sono stati i coniugi Chico e Ana Paula Paladino, discendenti dei Florio e massimi responsabili dell’associazione Museo Florio. I due hanno testimoniato questo legame tra il mare e la passione per la vela dei grandi imprenditori calabresi, fondatori di un impero economico-sociale che rese grande la Sicilia tra l’800 e il ‘900.

Chico Paladino ha voluto ricordare (mostrando una foto della barca) la partecipazione nel 1895 del cutter “Valkyrie III” di Vincenzo ed Ignazio Florio, a New York, nella sfida alla barca americana nella nona edizione della Coppa America.

La IV edizione de La Rotta dei Florio

Al momento si registrano 25 barche iscritte, alcune di circoli nautici del Nord Italia e della Sicilia Orientale. Il loro obiettivo è competere con i favoriti equipaggi della flotta palermitana, grandi conoscitori delle acque di casa. E tra questi team che vanno per la maggiore, i tre vincitori delle ultime tre edizioni, da Loup Solitaire, a QQ7 a Quattrogatti.

Ad illustrare nei dettagli la manifestazione, sono stati il presidente del Roggero di Lauria, Andrea Vitale e il dirigente alla Vela, Stefano Tortorici. Presenti le figure tecniche cardine della competizione, Bruno Ampola e Armando Udine. L’arrivo della prima tappa sarà a Trapani, in serata. Il giorno dopo, alle 14.00, la flotta lascerà Trapani per un passaggio alla Tonnara Florio di Favignana. Quindi prua verso Mondello, dove si prevede l’arrivo delle prime barche per domenica mattina. Nel tardo pomeriggio la premiazione.

A difendere i colori del circolo organizzatore saranno due barche: South Kensington dell’armatore Massimo Licata D’Andrea e LauriaXCento dell’armatore Alessandro Costa. Quest’anno è stato anche istituito un premio speciale per la barca prima in overall, in ricordo di Gabriele Guccione, figura carismatica della vela palermitana, scomparso lo scorso anno.