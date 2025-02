Il blitz in moto è scattato in via Vittorio Veneto

CATANIA – Vendeva un tipo di erba dal principio attivo ben più alto, rispetto alle sostanze che circolano normalmente in città. Aveva 20 dosi di Kali Drug e 8 di Amnesia, marijuana con thc elevatissimi. Per questo un presunto spacciatore 22enne – i militari hanno assistito alla cessione di erba, trovando una dose nel ‘cliente’ – è stato arrestato e posto ai domiciliari.

L’arresto, tra via Crispi e via Vittorio Veneto, è stato eseguito dalle moto dei carabinieri di Piazza Dante, il nucleo operativo. I militari, quando si sono imbattuti nel ragazzo, stavano pattugliando le zone di ritrovo del centro, attorno all’una del pomeriggio di ieri.

La ricostruzione dell’arresto

A bordo della sua auto, il ragazzo stava transitando in via Crispi. Poi si è fermato in via D’Amico ed è stato raggiunto da un uomo, forse un cliente, che dopo qualche istante si è allontanato. I militari lo hanno seguito ancora e la scena si è ripetuta in via Vittorio Veneto.

Qui sono entrati in azione, hanno bloccato entrambi. Il cliente aveva una dose d’erba, lui le 28 dosi, dal thc che raggiunge il 18-20 per cento. Nel borsello, inoltre, il ragazzo arrestato aveva quasi 1.300 euro. Soldi che si ritiene siano il provento dello spaccio. Per questo i carabinieri li hanno sequestrati.

200 grammi nel comodino

In un comodino della sua stanza da letto, inoltre, c’erano altre 13 dosi di Amnesia, dal peso di circa 200 grammi. Il compratore ha confermato di aver prenotato la droga telefonicamente, con tanto di appuntamento per una consegna volante, furtiva, in mezzo alla strada.