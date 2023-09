Venezia, la polizia arresta l’attore spagnolo Guevara

Sul giovane pendeva un mandato di arresto per violenza sessuale. La Biennale precisa: non era al Lido per noi

1' DI LETTURA VENEZIA – Arrestato a Venezia dalla polizia Gabriel Guevara, un giovane attore spagnolo di Culpa Mia, vincitore del Filming Italy Best Movie International Award Young Generation. Su Guevara pendeva un mandato di arresto internazionale con l’accusa di violenza sessuale. Il giovane attore è stato arrestato dalla polizia. Dell’assenza si sarebbero accorti i fan che aspettavano il teen idol della serie che spopola su Prime Video, secondo Tpi. La Biennale di Venezia – in una nota – precisa che la presenza di Guevara a Venezia non era legata ad alcuna attività o produzione dell’80 Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.

