Venezia (Pd): “La Vardera risorsa per il centro-sinistra, si facciano le primarie”

"Abbiamo lanciato la proposta delle primarie per la scelta del candidato"

PALERMO – “Nell’ultimo anno il lavoro di Ismaele La Vardera ha riacceso la speranza di partecipazione di un’ampia fascia di cittadini siciliani disillusi dalla politica e la folta partecipazione all’iniziativa di ieri a Palermo ne è la conferma“, a dichiararlo il deputato del Pd all’Ars Fabio Venezia.

“La sua candidatura alla presidenza della regione – aggiunge Venezia – è certamente un contributo generoso per la costruzione dell’alternativa al centro-destra siciliano. E come tale va vista. In questi anni con Ismaele abbiamo lavorato fianco a fianco in Assemblea Regionale Siciliana per contrastare l’azione clientelare e l’immobilismo politico del Governo Schifani. Adesso abbiamo il dovere di costruire insieme l’alternativa attraverso una piattaforma programmatica chiara e un perimetro di coalizione ben preciso”.

“Nei mesi scorsi – continua Venezia – abbiamo lanciato la proposta delle primarie per la scelta del candidato presidente. Siano i cittadini a scegliere chi dovrà guidare la coalizione progressista e non una ristretta cerchia di persone. Per vincere abbiamo bisogno di una coalizione unita e di una forte mobilitazione dal basso. Ismaele è una risorsa e le primarie, cui sono certo non si sottrarrà, sono lo strumento più valido per unire la coalizione e vincere le elezioni. È il tempo della visione e del coraggio. Chi si rifugia nei tatticismi indebolisce ulteriormente il Pd”.