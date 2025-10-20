Verifica di infiltrazioni mafiose nel comune di Mazzarrà Sant’Andrea

Il prefetto ha firmato il decreto di nomina della commissione

MAZZARÀ SANT’ANDREA (MESSINA) – Su delega del ministro dell’Interno, il prefetto di Messina, Cosima Di Stani, ha firmato il decreto di nomina della commissione d’indagine incaricata di verificare la sussistenza di eventuali forme di infiltrazione o condizionamento mafioso del Comune di Mazzarrà Sant’Andrea.

La commissione è composta dal viceprefetto Carmelo Musolino, dal tenente colonnello Vincenzo Letizia, dal capo sezione della direzione investigativa antimafia di Messina e da Maria Cacciola, funzionario economico finanziario in servizio nell’ufficio territoriale del governo; la commissione potrà avvalersi di un nucleo di supporto composto da personale delle forze di polizia. L’accesso ispettivo ha durata iniziale di tre mesi, con possibilità di proroga di ulteriori tre mesi.