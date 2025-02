Liberi consorzi, Noi moderati: “Liste unitarie nel centrodestra”

Riunione di coordinamento del partito

PALERMO – “Elezione dei liberi consorzi: liste unitarie del centrodestra per ribadire unità e prospettive comuni”.

È la proposta che il coordinatore regionale del partito Massimo Dell’Utri avanzerà formalmente in occasione del prossimo vertice regionale.

Liberi consorzi, l’intervento

“Auspichiamo – hanno commentato Saverio Romano, coordinatore politico nazionale, Marianna Caronia deputato di Noi Moderati all’Ars e Massimo Dell’Utri segretario in Sicilia – l’elezione diretta dei rappresentanti nei liberi consorzi“.

“In caso contrario di elezione indiretta – aggiungono – chiediamo che il centrodestra componga liste unitarie e non per motivi strategici o convenienze elettorali, ma per ribadire l’unità politica della coalizione in un momento in cui si registrano violenti attacchi e strumentalizzazioni”.

“Nel corso del coordinamento – concludono – sono stati elaborati programmi e iniziative del partito in Sicilia alla luce delle nuove adesioni nei Comuni e del rafforzamento del Centro nella coalizione di centrodestra”.