Vertice Ue-Cina, Von der Leyen: ‘Pechino non interferisca con sanzioni’

Obiettivo comune è la pace

Scambio di impegni perchè finisca la guerra Russa-Ucraina e riprendano i colloqui durante il 23esimo summit Cina-Ue. L’obiettivo comune è la pace. Con il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel che ha chiesto a Pechino di “non chiudere gli occhi davanti alle azioni della Russia”; con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che si aspetta che la Cina “si prenda le sue responsabilità come membro del Consiglio di Sicurezza dell’Onu ed eserciti la sua influenza sulla Russia” e “se la Cina non intende sostenere le sanzioni su Mosca, come minimo non interferisca”.

Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto a Bruxelles di “promuovere colloqui e una pace duratura e prevenire un crisi umanitaria e l’allargamento conflitti regionali’.

Intanto, il presidente turco Recep Tayyp Erdogan, durante un colloquio telefonico con Vladimir Putin, ha ribadito l’offerta di ospitare un incontro tra il leader russo ed il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La stessa offerta l’aveva avanzata all’omologo ucraino. Lo riporta l’agenzia Anadolou su Twitter.