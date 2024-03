Vescovo ridotto allo stato laicale, abusò del nipote

La decisione di Papa Francesco sulla sorte del prelato

ROMA- Si conclude con le dimissioni dallo stato clericale il caso, lungo decenni, del vescovo belga Roger Vangheluwe, 87 anni, colpevole di abusi sessuali su minore. Papa Francesco – come informa una nota della Nunziatura a Bruxelles – ha inflitto oggi, 21 marzo, la pena al vescovo emerito di Bruges, dimessosi dalla guida della Diocesi ad aprile 2010 dopo essere stato accusato di abusi in passato. Egli stesso aveva ammesso, in particolare, l’abuso su un nipote.