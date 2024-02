Trovati oltre 1000 involucri di cocaina pronti per la vendita

Si traveste da orsetto per San Valentino e arresta una narcotrafficante. Nel cuore delle celebrazioni di della festa dell’amore a Lima, in Perù, un’operazione di polizia ha catturato l’attenzione della comunità. Per combattere lo spaccio di droga, un agente di polizia si è ingegnosamente travestito da orsetto di peluche gigante.

Orsetto per San Valentino come cavallo di Troia: come ha agito la polizia

L’agente, con palloncino a forma di cuore e cartello romantico, si dichiarava: “Sei la mia ragione per sorridere”. Questo stratagemma ha permesso all’agente di avvicinarsi inaspettatamente a un’abitazione nel quartiere San Martín de Porres, noto per essere uno dei distretti più problematici di Lima in termini di insicurezza pubblica e violenza. Sfruttando l’atmosfera di San Valentino, la polizia ha sorpreso i sospettati in un momento di minore allerta. L’operazione si è conclusa con il successo delle forze dell’ordine, che hanno arrestato due presunte narcotrafficanti. Le donne, madre e figlia, trovate in possesso di oltre 1000 involucri di cocaina pronti per la vendita.

Il distretto di San Martín de Porres, insieme a un altro settore di Lima, aveva già attirato l’attenzione delle autorità lo scorso settembre, quando fu dichiarata una situazione di emergenza a causa dell’elevato livello di insicurezza e violenza.



