Vetrina spaccata e furto di vini al ristorante Sciù Rum

Il titolare: "Non è la prima volta che qualcuno ci prende di mira"

PALERMO – Nuovo furto della banda spacca vetrine nel ristorante “Sciù Rum”, che si trova in piazzetta Vincenzo Bonelli, in via Maqueda a Palermo.

I ladri la notte scorsa hanno fatto irruzione nel locale spaccando la vetrata del retro, dove c’è la cantina, e sono entrati rubando alcuni vini. La scoperta è stata fatta dal titolare, Nasser Ayazpour, iraniano, a Palermo oltre 20 anni fa. “Non è la prima volta che qualcuno ci prende di mira. – racconta il titolare -. Il valore dei vini rubati è irrisorio se paragonato al danneggiamento: vetri e porte rotti, sedie e tavoli danneggiati, oltre a tutto il tempo speso nel sistemare il locale”