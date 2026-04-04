 Cianciana, infarto durante la Via Crucis: figuranti lo salvano
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Via Crucis “miracolosa”: figuranti rianimano un uomo in arresto cardiaco

Via Crucis
Nella foto una vecchia rappresentazione della Via Crucis a Cianciana
Hanno usato il defribillatore
IN PROVINCIA DI AGRIGENTO
di
1 min di lettura

AGRIGENTO – La sua fortuna è stata che fra i figuranti della Via Crucis c’erano degli operatori del 118. Un uomo andato in arresto cardiaco è stato salvato a Cianciana, poco prima d’arrivare al Calvario.

Usato un defribillatore

A intervenire anche alcuni medici che erano tra gli spettatori nel piccolo comune in provincia di Agrigento. Gli operatori hanno fatto un massaggio cardiaco ininterrotto e hanno usato il defibrillatore: sono state necessarie diverse scariche prima che il cuore prendesse a battere.

Dalla Via Crucis in ospedale

Una volta stabilizzato, il paziente è stato trasferito d’urgenza in elicottero all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

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