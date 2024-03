Via dei Librai e Cammino di Rosalia: firma dell’accordo con Cannella

La nota

PALERMO- Domani 7 marzo alle 17 incontro nella chiesa di San Francesco Saverio all’Albergheria per illustrare l’accordo tra Korai e Via dei Librai che comprende la vendita dei libri su Santa Rosalia e la gestione del bookshop. Sarà illustrato anche il manifesto della nona edizione della manifestazione (23-28 aprile) che avrà come tema “Artigiani della Pace”. Saranno presenti il vicesindaco e assessore alla Cultura del comune di Palermo Giampiero Cannella, la presidente della cooperativa Korai Susanna Gristina, la presidente dell’associazione Cassaro Alto, Giovanna Analdi, e Giulio Pirrotta per il comitato scientifico e l’unità operativa della Via dei Librai.