Via La Malfa, Onorato arrivò da solo. Inchiesta per omicidio, atto dovuto

Analizzate le immagini delle telecamere in strada

PALERMO – Angelo Onorato è arrivato da solo in macchina in via Ugo La Malfa, a Palermo. Si vede dalle immagini di una delle due telecamere che hanno ripreso il transito del Suv Range Rover.

Delle due l’una: o l’imprenditore si è suicidato con una fascetta di plastica stretta al collo, ipotesi privilegiata dagli investigatori, oppure aveva un appuntamento con il suo assassino.

Se così fosse per raggiungere il posto dove sabato scorso è stata trovata la macchina con all’interno il cadavere, l’assassino avrebbe percorso una via alternativa attraverso un terreno abbandonato. E a ritroso sarebbe poi fuggito.

Le telecamere, infatti, non hanno filmato persone che arrivano o si allontanano a piedi. Il Suv è parcheggiato in un punto cieco, non ripreso dalle telecamere. Cronometro alla mano, però, i poliziotti della squadra mobile ritengono che non sia possibile che una macchina sia arrivata, abbia fatto scendere il killer per poi proseguire la marcia.

Il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e l’aggiunto Ennio Petrigni hanno aperto un fascicolo per omicidio. È un atto dovuto.

I magistrati continuano a propendere per la tesi del suicidio, anche se il motivo del gesto è tutt’altro che chiaro.

L’iscrizione per omicidio è un atto dovuto vista la necessità di compiere gli accertamenti, alcuni irripetibili, come l’autopsia, che sarà eseguita nella giornata di domani, martedì 28 maggio. L’esame sarà eseguito all’istituto di medicina legale dell’ospedale Policlinico di Palermo. Nelle prossime ore sarà effettuata una tac.

I familiari dell’architetto, per prima la moglie ed eurodeputato Francesca Donato, continuano a ribadire di non credere alla tesi del suicidio e a sostenere che l’uomo sia stato ucciso.