Angelo Onorato, il dolore, la moglie: “Vi prego, astenetevi da speculazioni”

Il messaggio dell'europarlamentare palermitana Francesca Donato

PALERMO – “Sto vivendo i momenti più difficili e devastanti della mia vita. Il dolore è inimmaginabile. Prego tutti di astenersi da speculazioni sulle cause della morte di mio marito”. Sono le parole dell’europarlamentare Francesca Donato, a pochi giorni dal ritrovamento del corpo del marito, l’imprenditore Angelo Onorato, privo di vita.

Il giallo e il dolore

Le verifiche con le telecamere di sorveglianza, gli esami all’interno dell’abitacolo dell’auto e il sospetto che possa essersi trattato di un gesto estremo, la Donato sottolinea che “ci sono indagini in corso, lasciamo lavorare la polizia”. Gli inquirenti stanno ricostruendo gli attimi che hanno preceduto il ritrovamento del corpo dell’imprenditore, ma anche verificando il contenuto di una lettera consegnata al legale di fiducia da Onorato.

Il messaggio agli amici

“Ringrazio dal profondo del cuore tutti coloro che in queste ore tremende hanno avuto parole di affetto per il mio adorato Angelo – conclude Francesca Donato – e hanno mostrato vicinanza e solidarietà per la mia famiglia. Sono tantissimi e ognuno è prezioso per me”.