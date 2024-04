Via Roma: furto con spaccata, i ladri usano un grosso masso

Le indagini dei carabinieri

PALERMO- Gli spaccavetrine si fanno ancora vivi con due colpi. Furto con spaccata in via Roma a Palermo. I ladri la scorsa notte, pare con un grosso masso, hanno mandato in frantumi la vetrina del negozio di abbigliamento e scarpe Notorious Lab e hanno portati via merce e il registratore di cassa.

Ad accorgersi del colpo sono stati i proprietari dell’esercizio commerciale. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Furto con spaccata anche nel pub High hops, che si trova alle spalle delle Poste centrali in via Roma a Palermo. I ladri hanno forzato due lucchetti con un piede di porco, scassinando entrambe le porte del locale che si trova in via Giuseppe Patania. Una volta dentro hanno portato via il registratore di cassa con l’incasso. Ancora da quantificare l’esatto ammontare del bottino. Le indagini sono condotte dalla polizia.