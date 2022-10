Viagrande, ammesso a finanziamento progetto per una scuola dell’infanzia

Importo da 4,3 mln di euro.

VIAGRANDE. E’ stato ammesso a finanziamento con un importo di 4,3 mln di euro il progetto per la realizzazione a Viagrande di un unico edificio destinato ad accogliere tutte le classi della scuola dell’infanzia.

Lo rende noto il sindaco Francesco Leonardi, aggiungendo che l’opera “è stata finanziata con i fondi messi a disposizione dal Pnrr nell’asse ‘Istruzione e Ricerca’ e fa seguito alla presentazione dell’istanza avvenuta a metà aprile, al successivo inserimento in graduatoria e al definitivo scioglimento della riserva”. “Siamo in presenza – sottolinea Leonardi – di uno dei finanziamenti più elevati concessi su questo asse. Significa che abbiamo compiuto la scelta giusta proponendo uno studio di fattibilità ambizioso e allo stesso tempo in grado di rispettare tutti i requisiti richiesti, meriti che vanno attribuiti al perfetto operato compiuto dall’Ufficio Tecnico Comunale integrato dall’Ing. Infantone, l’esperto del Pnrr assegnato al nostro ente”. Leonardi ha aggiunto che l’opera sorgerà “nell’ampio terreno adiacente la sede istituzionale di Palazzo Partanna, che recentemente è stato acquisito al patrimonio comunale. Lo studio prevede un plesso che si estende su un unico livello fuori terra per una superficie di circa 3.500 m2: complessivamente potrà accogliere 200 bambini, considerando 8 classi da 25 alunni”.



“Il progetto – conclude Leonardi – include precise scelte architettoniche, tecnologiche ed impiantistiche adottate in conformità con le norme tecniche dell’edilizia scolastica, la normativa antisismica e paesaggistica, dell’abbattimento delle barriere architettoniche. Il progetto prevede anche la realizzazione di un impianto fotovoltaico e solare termico collocato nella copertura, al fine di renderlo autosufficiente dal punto di vista energetico”.