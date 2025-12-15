Viagrande, “Senza. Del dolore e dell’amore” di Gaetano Perricone

VIAGRANDE (CATANIA) – Un importante appuntamento culturale è in programma per martedì 16 dicembre al Grand Hotel Villa Itria di Viagrande, in via Antonio Aniante 3, dove si terrà la presentazione del libro Senza del dolore e dell’amore di Gaetano Perricone.
L’incontro, con inizio alle ore 18:00, offrirà un’occasione di riflessione sui temi centrali dell’opera, edita da Algra Editore. L’autore, Gaetano Perricone, dialogherà con Marisa Mazzaglia.
Il dibattito vedrà la partecipazione di diversi relatori: Patrizia Maugeri (family banker Banca Mediolanum), Alfio Grasso (editore ALGRA) e, in collegamento video, la psiconcologa Deborah Maradini.
A concludere l’evento, Patrizia Auteri leggerà alcuni brani tratti dal libro. L’iniziativa, promossa anche con il contributo di Banca Mediolanum, è aperta al pubblico.