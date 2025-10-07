Vicari consulente a Palazzo d’Orleans anche per la crisi idrica

Il M5s non ci sta: "Poltronite"

PALERMO – L’ex sottosegretaria Simona Vicari, componente degli uffici di collaborazione del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, amplia il ventaglio delle sue consulenze a Palazzo d’Orleans. Si occuperà anche di “politiche relative all’approvvigionamento idrico e relative criticità”, nonché di “strategie operative volte all’efficientamento dell’intero sistema idrico”.

Il nuovo incarico è stato assegnato dal governatore con un decreto che va ad implementare le mansioni di Vicari. Non ci sta il Movimento cinque stelle: “È l’ennesimo esempio di poltronite di Schifani, dopo i tantissimi di questi anni, quello relativo all’Ast e quello freschissimo sulla sanità, che rischia persino di mandare a gambe all’aria la giunta regionale”.

L’ex senatrice, sulla sua pagina Facebook, replica: “In queste ore l’opposizione sta cercando di creare ad arte una polemica sul mio ruolo di esperto del presidente della Regione, con toni populisti e qualunquisti. Non entro nel merito degli attacchi, poiché non ho tempo da dedicare alla discussione da bar. Alla comunità intera, invece, che ho sempre rispettato come donna delle istituzioni, vorrei fare delle semplici precisazioni: l’incarico a cui si fa riferimento non è un nuovo incarico; si tratta del rinnovo del precedente per la stessa somma, soltanto con compiti ulteriori, quindi più lavoro da svolgere; non bisogna essere tuttologi per seguire le emergenze di cui mi occupo, semmai avere competenze tecnico-giuridiche e costanza nel perseguire gli obiettivi, caratteristiche che non mi mancano. Vorrei essere giudicata sul mio operato, sull’avanzamento dei cantieri e sulle soluzioni che già si sono manifestate per i siciliani”.