Video della Apostolico, l’esposto di Bonelli verrà trasmesso a Catania 

Il pm di Roma invierà l'atto per competenza territoriale

ROMA – Verrà trasmesso ai pm di Catania l’esposto del leader dei Verdi, Angelo Bonelli, finito all’attenzione dei magistrati della Procura di Roma sulla vicenda del video che ritrae il giudice Iolanda Apostolico ad una manifestazione a Catanianel 2018 e pubblicato nei giorni scorsi sui social dal ministro, Matteo Salvini. L’atto finirà in un fascicolo aperto a modello 45, ossia senza indagati e ipotesi di reato, dai magistrati capitolini per poi essere trasmesso ai colleghi etnei per competenza. Una decisione legata al fatto che al momento nessun elemento radica la questione a Roma.