Una manovra da ragazzi diventa una scena surreale: il video della Smart è virale

La clip, con colpo di scena finale, ha fatto il giro del web

“Quando hai acquistato una Smart perché è facile da parcheggiare…”. È la didascalia che accompagna un video diffuso nei giorni scorsi dalla pagina Facebook “Storie&Misteri”. Il filmato, diventato subito virale, documenta una scena a metà tra il comico e il surreale.

Protagonista un automobilista alle prese con un posteggio che, almeno sulla carta, sembrava un gioco da ragazzi. Lo spazio è più che generoso, ma il guidatore si perde in una sequenza infinita di manovre, senza mai centrare l’obiettivo. Il finale è tutto da vedere. La clip si chiude infatti con un vero e proprio colpo di scena.

Il video della Smart ha fatto il giro dei social

La Smart è da sempre sinonimo di praticità, soprattutto quando si parla di parcheggi: un’auto pensata per infilarsi dove gli altri non possono, capace di trasformare spazi microscopici in occasioni di sosta. Ecco perché il video diffuso da “Storie&Misteri” sorprende ancora di più.

L’automobilista ha davanti a sé uno spazio enorme, teoricamente ideale per le dimensioni ridotte della sua citycar, eppure si perde in una serie di improbabili manovre. Un paradosso che rende la scena irresistibile e mette in discussione, almeno per un attimo, il mito dell’auto “sempre facile da parcheggiare”.

