Vigili e funzionari, corsa contro il tempo per le assunzioni

Senza il consuntivo, rischio-slittamento

PALERMO – I contratti andranno firmati entro il 30 settembre o le assunzioni di vigili urbani, funzionari e assistenti sociali dovranno slittare a fine anno. Per farlo, però, il consiglio comunale dovrà prima approvare il rendiconto 2024.

E’ (ancora una volta) corsa contro il tempo al comune di Palermo, dove il nuovo obiettivo è esitare il consuntivo in tempo utile per procedere all’immissione in servizio di nuove leve, soprattutto i 100 agenti di Polizia municipale promessi dal sindaco Roberto Lagalla per l’emergenza sicurezza.

La manovra doveva ricevere il disco verde entro lo scorso aprile ma, per alcuni intoppi burocratici, il via libera è stato rimandato di volta in volta. L’ok in giunta è arrivato solo prima di Ferragosto, ora la delibera è al vaglio dei revisori e solo ai primi del mese prossimo arriverà a Sala Martorana.

Se il benestare definitivo non giungerà in tempo utile, per le assunzioni bisognerà attendere la prossima manovra finanziaria, ossia fine anno, con buona pace degli impegni sul fronte della sicurezza urbana.

L’intoppo

Un ritardo che in questi mesi ha suscitato più di una perplessità, tanto da spingere il sindaco a chiedere spiegazioni per iscritto. Gli uffici hanno addebitato le lungaggini a problemi relativi ai fondi extra-comunali, ai ritardi sul riaccertamento dei residui (tanto da dover ritirare una prima delibera), alla nota sul controllo analogo e alla quantificazione del fondo rischi.

Il risultato è che, nel frattempo, la Regione ha nominato un commissario e gli uffici hanno riscontrato alcune difficoltà legate alle spese, specie nei settori dell’istruzione e dei lavori pubblici, sebbene la preoccupazione più grande sia per le prossime assunzioni.

Vigili in bilico

Il sindaco, per assumere 100 vigili in tempi più brevi, ha deciso di attingerli da altre graduatorie e il termine per le domande (ne sono già arrivate più di 600) scadrà domani. Un escamotage che però potrebbe essere vanificato dalla mancata approvazione del bilancio in tempo utile.

“L’auspicio è che il consiglio comunale lo esiti il prima possibile – dice a LiveSicilia Dario Falzone, assessore al Personale -. I contratti vanno firmati entro il 30 settembre ma prima saranno necessari alcuni passaggi burocratici che gli uffici dovranno avere il tempo di espletare”.

La palla al consiglio

Dopo il vaglio dei revisori, la palla passerà al consiglio comunale. “Prendiamo atto della situazione – dice il presidente Giulio Tantillo – e comprendiamo le necessità, anche se ci sono dei tempi da rispettare. Per il futuro la Presidenza si farà parte attiva per evitare che si ripetano i ritardi di quest’anno che stanno creando problemi ad alcuni settori dell’amministrazione. Servirà più attenzione”.

“Quello dei conti a posto è solo l’ennesimo slogan del sindaco – attacca Mariangela Di Gangi del Pd -. Al netto dei bilanci approvati in via straordinaria e non per merito dell’amministrazione, si continuano a non rispettare le scadenze degli atti contabili. Sembra quasi una scelta precisa per ridurre i tempi di discussione ma è un metodo che non accetteremo, pur salvaguardando le esigenze della città”.

La manovra

I numeri del consuntivo sono comunque in positivo, così come certificato anche dai revisori. Il risultato di amministrazione sfiora il miliardo di euro (più del previsto), l’ente è in equilibrio, i fondi di accantonamento rimpinguati.

Il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale (impianti sportivi, mense, mercati, musei e cimiteri) è quasi al 50%, con un picco degli impianti cimiteriali di quasi il 70, e i debiti fuori bilancio risultano coperti.

“Il risultato è assolutamente positivo – dice l’assessore al Bilancio Brigida Alaimo -. Il saldo contabile presenta una consistenza significativa, segno di un evidente consolidamento dell’ente. Il disavanzo di amministrazione è notevolmente ridotto, al di là delle aspettative. Si evidenzia una straordinaria solidità finanziaria che ci consente di guardare con fiducia ai prossimi investimenti per la città”.