VIDEO - Le parole di Felice Iracà

CATANIA – Un anno con meno interventi, soprattutto in ambito boschivo in cui si è tirato un sospiro di sollievo. Un “buon comando”, in cui si deve lavorare per avere più mezzi e riqualificare alcune sedi.

È il bilancio fatto da Felice Iracà, comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Catania, in occasione della festa di Santa Barbara, santa patrona dei Vigili del fuoco.