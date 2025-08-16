Vigilia di Coppa per il Catania, Toscano: “Vogliamo passare il turno”

Le parole del tecnico rossoazzurro prima della sfida al Crotone

CATANIA – Match ad eliminazione diretta. E scontro secco. Chi perde è subito fuori. Pronti, via la stagione di Serie C è pronta a scattare. Domani alle 21 allo Scida, il Catania affronta i padroni di casa del Crotone. Occasione per fare il punto in conferenza stampa con mister Mimmo Toscano.

“Dobbiamo essere pronti”

“Inizia la stagione, dobbiamo affrontare la Coppa Italia come se fosse la prima di campionato – esordisce il tecnico rossoazzurro -. Dal punto di vista mentale dobbiamo essere pronti. Il Crotone si è rafforzato rispetto alla scorsa stagione: per noi, si tratta di una sfida di livello importante. Rispetto all’anno scorso abbiamo lavorato con più tranquillità, serenità e logica. Ma ora cominciano a contare i tre punti. E noi dobbiamo capire cosa vogliamo per continuare a migliorare”.

“Ci teniamo a passare il turno”

“A Norcia abbiamo lavorato bene. Senza alcun intoppo, con allegria ed entusiasmo. E ce li siamo portati dal bel finale della scorsa stagione. Oggi è difficile essere perfetti però dobbiamo essere presenti e perfetti dal punto di vista mentale. Bisogna lavorare tanto e i ragazzi lo sanno. Ci teniamo a passare il turno: per noi la Coppa Italia è importante”.

“Atteggiamento giusto”

“Ho già in mente l’undici che scenderà in campo. Mi aspetto una crescita ed un atteggiamento giusto: dare la giusta importanza quando abbiamo la palla e quando ce l’hanno gli avversari. Io sono contento di come ha lavorato la squadra, in modo certamente diverso rispetto allo scorso anno. L’impressione che daremo a chi ci affronta è importante”.

“Il mercato? Il direttore Zarbano è pronto a pescare qualunque opportunità sul mercato. Ma dobbiamo pensare alla partita di domani”, liquida poi la questione sul completamento della rosa. “Abbiamo portato a Catania dei giocatori che sono venuti non perché si vive bene: ma perché credono in ciò che significa vincere a Catania. Io credo che, ad oggi, non abbiamo sbagliato”.

“Ai tifosi dico di starci vicino. Dobbiamo essere una cosa sola: è il loro contributo sarà determinante”.