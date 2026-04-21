È stato condotto in caserma

VIGNALE MONFERRATO (ALESSANDRIA) – Una donna di 53 anni, Loredana Ferrara, è stata accoltellata a morte alla gola per strada a Vignale Monferrato, località sulle colline dell’Alessandrino.

Il femminicidio nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 20 aprile, in via Manzoni nei pressi piazza Italia.

Ad accoltellare la donna sarebbe stato Silvio Gambetta, 57 anni, ex compagno della vittima. L’uomo è stato fermato dai carabinieri e condotto in caserma, adesso dovrà rispondere di femminicidio.

Loredana è morta prima di poter raggiungere l’ospedale.

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