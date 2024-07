“Villa Niscemi come una sala da ballo”: Palermo, scoppia la polemica

Tutto nasce da un video sui social, poi rimosso

PALERMO – Il video è stato tolto dai social. È rimasto pubblicato il tempo sufficiente per accendere la scintilla della polemica politica.

Si vedeva gente ballare nell’atrio di Villa Niscemi, a Palermo, sulle note di una live band.

Le opposizioni in consiglio comunale sono sul piede di guerra. Stanno per chiedere un atto ispettivo.

Vogliono sapere chi e perché ha deciso di trasformare la sede di rappresentanza del Comune di Palermo “in una sala da ballo”.

Ieri, c’era in programma un congresso internazionale di agronomia, organizzato in collaborazione con l’ateneo di Palermo. Era prevista una cena e il Comune di Palermo ha concesso l’utilizzo dell’area.

Secondo i consiglieri di minoranza, poco importa. Ci sarebbero dei limiti di decoro che non possono essere superati.

Ed è per questo che con l’atto ispettivo chiederanno di conoscere il nome del dirigente che ha autorizzato l’evento, il programma previsto e se il sindaco Roberto Lagalla ne fosse informato.

I presenti dicono che il primo cittadino è passato a inizio serata per un saluto istituzionale e poi è andato via.

La replica del Comune

“Si trattava di una cena per il congresso mondiale di agronomia e per questo tipo di eventi non è inusuale mettere a disposizione spazi del Comune – ecco la replica -. Tutta l’organizzazione, dal punto di vista finanziario, non era a carico del Comune che, appunto, ha messo a disposizione solo gli spazi”.