Dolore e incredulità per Francesco, morto in un incidente a Villabate

La tragedia sulla Palermo-Agrigento. Misilmeri sotto choc

PALERMO – “Francesco si faceva voler bene in poco tempo. Era un ragazzo solare, educato, sempre disponibile. Svegliarsi con questa notizia, stamattina, è stato terribile”. Sono le parole di Martina, che aveva conosciuto da piccolo Francesco Costa, il ragazzo di 19 anni che ha perso la vita in un incidente sulla Palermo-Agrigento, all’altezza dello svincolo di Villabate.

“Un ragazzo adorabile”

“Era il nipote dei miei zii, un ragazzo adorabile. Abbiamo trascorso alcune vacanze insieme, le feste in famiglia. Solare, scherzoso, sempre pronto alla battuta. Non riusciamo ancora a credere a ciò che è successo”. Il giovane di Misilmeri, stanotte, era alla guida di una Ford Fiesta, quando è avvenuta la tragedia.

Nello scontro frontale con una Fiat Panda ha riportato ferite che non gli hanno lasciato scampo. La notizia ha gettato in un profondo sconforto tutto il paese che si trova a pochi chilometri da Palermo, che in queste ore sta condividendo il proprio cordoglio anche sui social.

“Dolore che colpisce tutta la comunità”

“Misilmeri si è svegliata con un’altra brutta notizia – scrive la consigliera comunale, Sonia Falletta – per la scomparsa di un nostro concittadino. Un dolore che colpisce l’intera comunità, lasciando un vuoto incolmabile in chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. In questo momento di grande tristezza, ci stringiamo con affetto ai suoi cari, augurando loro la forza necessaria per affrontare questa dolorosa perdita”.

E ancora: “Ciao Kekko – scrive Alessandro – chi ti ha conosciuto e voluto bene non potrà dimenticarti mai più. Non ci sono parole, quello che resta è solo il dolore di una famiglia ormai spezzata. Riposa in pace piccolo angelo”.

“Misilmeri è in lacrime”

“Tutta Misilmeri è in lacrime per te, caro Francesco – aggiunge Marianna -. Un ragazzo di una dolcezza infinita, che aveva ancora una vita davanti e aveva sogni e progetti. Una dura realtà, ma dobbiamo davvero riflettere sulla pericolosità di questa strada che continua a fare vittime”.

L’incidente con tre vittime

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso le indagini: i carabinieri hanno effettuato i rilievi sul luogo della tragedia, dove uno dei mezzi avrebbe invaso la carreggiata opposta. Sulla Palermo-Agrigento si tratta dell’ennesimo grave schianto: l’ultimo a dicembre scorso, quando hanno perso la vita tre ragazzi di Villafrati, Ruben Salvatore Saccio di 25 anni, Samuele Cusimano di 21 e Domenico Vitale di 27. In quel caso l’incidente è avvenuto all’altezza di Bolognetta.