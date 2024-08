Villabate, viadotto sotto osservazione: traffico limitato, cosa cambia

Le parole del primo cittadino Gaetano Di Chiara

VILLABATE (PALERMO) – Senso unico alternato nel viadotto Ficarazzelli in via Alcide De Gasperi che unisce Villabate a Ficarazzi perché necessita di interventi di profonda manutenzione. È quanto ha comunicato il sindaco Gaetano Di Chiara in base al verbale redatto dal genio civile di Palermo.

Villabate, viadotto sotto osservazione

“I tecnici hanno disposto che in attesa dell’inizio delle indagini strutturali e dei successivi risultati che permetteranno di stabilire la tipologia di intervento, di limitare il traffico dei mezzi pesanti sul viadotto, transito a senso unico alternato utilizzando impianto semaforico – afferma – Limitare la velocità di percorrenza sul viadotto e riduzione della carreggiata, per avere un carico in corrispondenza dell’asse centrale delle pile. Una misura necessaria per garantire la vostra sicurezza e incolumità”.