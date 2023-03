Villafranca Tirrena, acido al posto dell’acqua santa: neonata in ospedale

Attimi di terrore durante il battesimo

1' DI LETTURA

VILLAFRANCA TIRRENA (ME) – Attimi di terrore durante una cerimonia di battesimo a Villafranca Tirrena, in provincia di Messina. In chiesa, domenica scorsa, un’intera famiglia stava celebrando il battesimo di una bimba di otto mesi: nella fonte battesimale, però, al posto dell’acqua benedetta c’era un’altra sostanza, probabilmente un acido diluito, di certo ustionante.

Ad accorgersene prima che quel momento si trasformasse in tragedia è stato il padrino, lo zio della bimba, che stava tenendo in braccio. Fortunatamente, le gocce versate da una bottiglia colma di acqua, sono arrivate anche sulle mani dell’uomo, che ha avvertito subito una sensazione di bruciore, e capito che quella nella bottiglia non era acqua.

L’uomo bruciato dal liquido ha urtato il contenitore e l’acqua mista ad acido ustionante è finita sul collo della bimba. A questo punto è scattato l’allarme e la famiglia è corsa in ospedale con la neonata, soccorsa al Policlinico di Messina. I medici, dopo una visita accurata, si sono resi conto che la situazione non era grave e nonostante gli arrossamenti, hanno ritenuto di poter dimettere la neonata.

Secondo una prima ricostruzione, pare che un ministrante, incaricato di trovare una bottiglia dal parroco molto anziano, ne abbia trovata una nel bagno della chiesa, ma con appena qualche centimetro di liquido trasparente. Pensando fosse acqua, il ragazzino ha continuato a riempirla senza svuotarla prima, per portarla al fonte battesimale. Per fortuna per la neonata non ci sono state conseguenze, così i genitori hanno deciso di non sporgere denuncia ritenendo che l’accaduto sia stato frutto di una disattenzione commessa in totale buona fede.