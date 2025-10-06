Villaggio dell’Esercito e Coppa degli Assi protagonisti del weekend

I due appuntamenti nel capoluogo hanno attratto giovani e famiglie

PALERMO – Si è concluso con grande partecipazione di giovani e famiglie il “Villaggio Esercito”, allestito in Piazza Castelnuovo, davanti al Teatro Politeama. L’iniziativa ha offerto a cittadini e turisti un’occasione unica per conoscere da vicino la realtà della Forza Armata e le sue capacità operative. Nei quattro giorni di apertura, il Villaggio ha registrato un’affluenza straordinaria di oltre 60.000 visitatori, testimoniando l’interesse e il forte legame che unisce la città di Palermo e l’Esercito Italiano.

L’inaugurazione è avvenuta alla presenza del Generale di Brigata Francesco Principe, Comandante del Comando Militare Esercito “Sicilia”, di Francesco Paolo Scarpinato, Assessore ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana, e di Giampiero Cannella, Vicesindaco di Palermo. Il Villaggio ha coinvolto il pubblico con numerose attività dimostrative, informative e interattive, rendendo visibili le attrezzature e le capacità dell’Esercito.

Sabato 4 ottobre, il prestigioso Teatro Massimo ha ospitato il concerto della Banda dell’Esercito Italiano, che ha reso omaggio alla Sicilia con un programma musicale ispirato alla tradizione dell’Isola. Conduttrice dell’evento la palermitana Stefania Petyx. Magistralmente diretto dal Maggiore Filippo Cangiamila, il concerto è stato organizzato a sostegno della Fondazione Umberto Veronesi, sottolineando ancora una volta l’impegno sociale e culturale della Forza Armata. Ad attribuire solennità all’evento la presenza del Serg. Magg. Andrea Adorno, Medaglia d’Oro al Valor Militare ed esempio per tutti i soldati dell’Esercito Italiano.

Il weekend palermitano è stato anche segnato dalla 40ª edizione della Coppa degli Assi, manifestazione equestre di livello internazionale che ha saputo unire sport, storia e spettacolo, rappresentando un autentico motivo di orgoglio per la Sicilia. L’Esercito Italiano, partner ufficiale dell’evento, ha partecipato alla competizione con numerosi binomi provenienti dallo Stato Maggiore dell’Esercito, dal Centro Militare di Equitazione e dal Reggimento “Lancieri di Aosta” (6°).

I cavalieri e le amazzoni dell’Esercito hanno ottenuto ottimi risultati: giovedì 2 nella categoria 135, 1° classificato il Grd. Sc. Simone Coata, 2° il C.le Magg. Lorenzo Correddu e 5° il Grd. Ca. Alberto Zorzi. Nella categoria 140 dello stesso giorno 2° posto al Grd. Ca. Alberto Zorzi, 3° e 5° al Grd. Sc. Guido Franchi, 4° il Grd. Ca. Filippo Martini di Cigala. Venerdì 3, la categoria 135 è stata vinta dal Grd. Ca. Filippo Martini di Cigala. La categoria 140 e 145 ha visto sul podio, il Grd. Sc. Guido Franchi al 2° e 3° posto. Sabato 4 nella categoria 135, 2° classificato il Grd. Sc. Simone Coata. Il Grd. Sc. Guido Franchi ha trionfato in categoria 145, 2° il Grd. Ca. Alberto Zorzi. Domenica 5 la 130 ha visto sul gradino più alto del podio il Grd. Ca. Filippo Martini di Cigala e al 2° posto Beatrice Infantino, appartenente alla sezione giovanile.

A concludere la manifestazione equestre, il celebre carosello dei “Lancieri di Montebello” (8°), con la partecipazione di un pezzo storico del reggimento artiglieria terrestre “a cavallo”: oltre 50 binomi si sono esibiti in spettacolari figure in ordine chiuso, rievocando la storica “Carica” di cavalleria. L’evento ha avuto luogo alla presenza del Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, del Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla e del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello. Il “Villaggio Esercito” e la Coppa degli Assi hanno confermato l’importanza della presenza dell’Esercito sul territorio, rafforzando il legame con i cittadini e valorizzando le eccellenze italiane nei campi della tradizione, della cultura e dello sport.