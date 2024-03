Villari: “Sulla sicurezza chiediamo un incontro a Prefetto e sindaco”

Il confronto con le Forze dell'ordine

CATANIA – “L’incontro ‘La Sicurezza Dei Cittadini: Confronto Con Le Forze Dell’Ordine’ svolto nel pomeriggio di oggi, alla presenza di tantissime persone e introdotto da Luigi Maugeri, a nome delle associazioni presenti, ha rappresentato un momento di profondo impegno e collaborazione tra il mondo dell’associazionismo, la società civile e i rappresentanti sindacali delle Forze dell’ordine della città metropolitana di Catania” così in una nota Angelo Villari, presidente dell’associazione “Comunità in Progresso”.

“Durante l’evento, si è potuto assistere all’entusiasmo e alla determinazione con cui la società civile e le tante associazioni intervenute hanno affrontato le tematiche legate alla sicurezza, ponendo l’accento sulla necessità di promuovere un vero e proprio patto di cittadinanza che lavori per il presidio democratico del territorio, necessario per garantire la sicurezza nella nostra comunità. Collaborazione e proposte condivise, per rendere più vivibile la nostra Città metropolitana”.

Sicurezza e qualità della vita

“I rappresentanti sindacali delle forze dell’ordine – Laura Santonocito per il Nuovo Sindacato Carabinieri, Giuseppe Bernardo per il SILP, Tommaso Vendemmia per il SIAP, Leo Macaluso per il SAP, Giuseppe Scaccianoce per il SIULP – apprezzando lo spirito dell’incontro, hanno fornito un contributo imprescindibile alla discussione, evidenziando le sfide e le difficoltà che quotidianamente affronta la categoria nel garantire la sicurezza dei cittadini. Le problematiche sollevate hanno fatto luce su questioni cruciali che influenzano non solo la percezione della sicurezza, ma anche la qualità della vita nella nostra città”, specifica il presidente dell’associazione Comunità in Progresso.

“L’incontro ha rappresentato un’opportunità preziosa per condurre un’analisi approfondita e concreta della situazione della sicurezza a Catania, contribuendo a sfatare preconcetti e luoghi comuni che spesso circondano questo tema, specialmente in momenti storici complessi come quello attuale.

Dall’evento è emersa la proposta di promuovere una giornata contro la violenza negli stadi, in memoria di Filippo Raciti, e si è sottolineato con grande chiarezza la volontà di tradurre le discussioni in azioni concrete e immediatamente fattibili”.

La richiesta di un incontro

Angelo Villari a conclusione dell’incontro chiarisce: “Oggi decidiamo di redigere un documento dettagliato dei lavori, che verrà discusso in un prossimo incontro da chiedere al Prefetto ed al Sindaco di Catania. L’incontro dovrà valutare gli interventi concreti, attraverso la possibilità di aumentare il numero delle pattuglie in servizio nel territorio, anche attraverso l’utilizzo del personale oggi destinato ad altri servizi, in modo da garantire più sicurezza e legalità in tutto il perimetro cittadino. Dall’incontro, che ha registrato l’intervento di Emiliano Abramo (Comunità di Sant’Egidio), di Emilia Salviani (La Girandola), di Eliana Rasera (MLD), di Enzo Magra (Sindaco dí Mascalucia) e di Luigi Lucifora (ex commissario antimafia) e’ emersa la necessità di un impegno fattivo e di collaborazione della cittadinanza attiva con le forze dell’ordine, impegno utile per perseguire soluzioni efficaci utili a garantire sicurezza e vivibilità nella nostra comunità.

Solo attraverso l’azione e la collaborazione congiunta, saremo in grado di affrontare e superare le sfide legate alla sicurezza, contribuendo così a creare un ambiente più sicuro che garantisca rispetto delle regole e libertà per tutti i cittadini di Catania”.