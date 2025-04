Vinitaly, Barbagallo: “Sosterremo le eccellenze nei nuovi mercati”

La conferenza stampa a Verona nel padiglione della Regione

PALERMO – “Ci impegneremo a sostenere l’apertura di nuovi mercati e a potenziare lo sviluppo economico della Sicilia, valorizzando le nostre eccellenze. Nonostante le attuali tensioni internazionali, confidiamo nella capacità di reazione delle nostre imprese, che hanno sempre dimostrato una straordinaria resilienza”.

Così l’assessore dell’Agricoltura, Salvatore Barbagallo, in conferenza al Vinitaly nel padiglione 2 della Regione siciliana.

“I nostri prodotti di qualità – ha aggiunto – rappresentano un patrimonio unico e il mercato, in una fase di espansione significativa, offre concrete opportunità di crescita. L’assessorato è fortemente focalizzato sul miglioramento dei servizi e delle infrastrutture necessarie per accompagnare e sostenere questa evoluzione, rafforzando ulteriormente il comparto”.

Mirco Carloni, presidente della commissione Agricoltura della Camera, ha sottolineato: “Il nostro compito, come politici e amministratori, è quello di infondere fiducia negli imprenditori e nei buyer, guardando con ottimismo al futuro. Un futuro che, inevitabilmente, deve parlare ai giovani. Il principale rischio per il settore agricolo, infatti, è la mancanza di un ricambio generazionale. A tale scopo, esiste una legge, da me promossa, che prevede una serie di agevolazioni per i giovani agricoltori, con un’attenzione particolare alla formazione”.

Per Raffaele Stancanelli, componente della Commissione per l’Agricoltura del Parlamento Europeo “i dazi sono sicuramente una componente negativa, pertanto, occorre attrezzarsi e organizzarsi per trovare le contromisure adeguate; tuttavia, bisogna riflettere anche sui dazi che ci siamo imposti noi. L’ideologia verde ha danneggiato i nostri agricoltori, finendo per avvantaggiare il principale inquinatore del mondo, ossia la Cina”.

“Il Vinitaly rappresenta per la Sicilia un’occasione strategica per valorizzare e promuovere le nostre eccellenze”, ha evidenziato Fulvio Bellomo, direttore generale del Dipartimento Agricoltura della Regione.

È intervenuta anche Giusy Mistretta, commissario straordinario dell’Istituto regionale del vino e dell’olio (Irvo).