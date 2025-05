Violento incidente a Caltagirone: muore un venticinquenne

Era una guardia penitenziaria

CALTAGIRONE (CATANIA) – Era in sella alla sua moto di grossa cilindrata e stava tornando verso casa. All’improvviso il mezzo a due ruote è finito contro il muro di cinta che delimita strada e carreggiata. Per il 25enne Antonio Grasso non c’è stato nulla da fare: è morto poco dopo il trasferimento d’urgenza all’ospedale Gravina.

La tragedia è accaduta nella tarda sera di venerdì lungo via Parini a Caltagirone. Un impatto violento che ha provocato serie e gravi ferite al centauro: i soccorritori del 118 giunti sul posto hanno fatto di tutto per tenerlo in vita. L’arrivo in ospedale e la speranza che si è spezzata di lì a poco.

Sul fatto, stanno indagando gli agenti di polizia. Antonio Grasso era un agente di polizia penitenziari di stanza fuori dai confini della Sicilia. I funerali dello sfortunato 25enne verranno officiati nella giornata di oggi.